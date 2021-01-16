المالية النيابية تكشف لـNRT اربع خيارات بشأن إستقطاع رواتب الموظفين

2021/01/16 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان ارقام موازنة العام الحالي مبالغ بها مقارنة بموازنة اعوام 2019 و 2020، كاشفة عن 4 خيارات بشأن استقطاع رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـNRT عربية، اليوم (16 كانون الثاني 2021) ان موازنة العام الحالي تحتوي على ارقام مبالغ بها كثيرا مقارنة مع موازنة عامي 2019 و2020، مؤكدا ان حجم الانفاق الجاري في موازنة العام العام الماضي بلغ 70 تريلون دينار، فيما ارتفع هذا الرقم الى 136 تريلون دينار بموازنة 2021.

واضاف ان الموازنة الفعلية لعام 2020 بلغت 80 تريلون دينار في حين ان الموازنة الفعلية لهذا العام تبلغ 164 ترليون دينار".

وأكد "غياب عنصر العدالة في توزيع المخصصات بين المحافظات، حيث ان التخصيصات المالية للمحافظات المحررة (الانبار ونينوى وصلاح الدين) بلغت ترليون دينار، في المقابل فان ديالى وحدها خصص لها ترليون دينار، في حين حصلت بابل على اكثر من المبلغ الاخير".

وأوضح انه لم يتم التخطيط في الموازنة بشكل صحيح للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث لم يتم تخصيص سوى 310 مليار دينار لوزارة الزراعة، في حين ان الوقف السني خصصت له 309 مليارات دينار، اما الوقف الشيعي فبغلت تخصيصاته 890 مليار دينار.

وذكر ان "تخصيصات وزارتي الدفاع الداخلية وهيئة الحشد الشعبي كبيرة جدا مقارنة بالوزارات التي يجب الاهتمام بها باعتبارها العمود الفقري للتنوع الاقتصاد كوزارتي الزراعة والصناعة، حيث خصصت للوزارتين الاخيرتين ترليوني دينار.



وهو تقريبا نصف ما تم تخصيصه للحشد الشعبي الذي تبلغ تخصيصاته 3.777 تريلون دينار".

وبين ان "الاصلاحات حصرت بالجبايات والاستقطاعات والضرائب اضافة الى تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فيما لم يحتوي مشروع الموازنة سوى خطوات عملية محدودة جدا لمكافحة الفساد".

وكشف عن طرح 4 خيارات بشأن إستقطاعات رواتب الموظفين وهي كالتالي:

1- البقاء على ما جاء في الموازنة المقدمة من الحكومة والتي تتضمن الاستقطاعات التي اعلن عنها في وقت سابق، مبينا ضعف إمكانية تمرير هذا الخيار.

2- تطبيق القانون الخاص بـضريبة الدخل رقم 113.

3- رفض الاستقطاعات التي وضعتها الحكومة في موازنة 2021 بشكل كامل.

4- تطبيق الاستقطاعات على رواتب الموظفين لكن مع تخفيفها، حيث ان هناك مقترحا بفرض نسب للاستقطاع على الرواتب التي تبدأ من مليون ونص المليون دينار، بدلا من الرواتب التي تبدا من 500 الف دينار.

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