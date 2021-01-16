وفاة المصرفي الشهير بنجامان دو روتشيلد

2021/01/16 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي البارون بنجامنن دو روتشيلد رئيس مجلس إدارة شركة إدمون دو روتشيلد القابضة التي تشرف على المجموعة المالية الفرنسية السويسرية إدمون دو روتشيلد، الجمعة عن 57 عاما بحسب ما أعلنت عائلته السبت.وقالت الأسرة في بيان "تعلن أريان دو روتشيلد وبناتها بحزن كبير وفاة الزوج والأب بنجامان دو روتشيلد جراء أزمة قلبية في منزل العائلة في برينيي (سويسرا) بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 15 يناير 2021".وولد بنجامان دو روتشيلد في 30 يوليو 1963 وكان أبا لأربع بنات رزق بهن من زوجته أريان الخبيرة المالية الدولية التي عهد إليها رئاسة المجموعة في 2015.والمجموعة الفرنسية-السويسرية ومقرها جنيف متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاصول ولا علاقة لها ببنك الاستثمار الفرنسي البريطاني روتشيلد وشركاه.وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها المجموعة 173 مليار فرنك سويسري (164مليار دولار) .والمجموعة التي تأسست في 1953 تضم اليوم 2600 موظف في 32 فرعا في العالم.وكان بنجامان دو روتشيلد يتولى رئاسة المجموعة منذ 1997 إثر وفاة والده إدمون دو روتشيلد.وكان نجل البارونة نادين دو روتشيلد (88 عاما) الممثلة السابقة التي اشتهرت بكتبها عن فن اللياقات وحسن السلوك.ويطلق على منزل العائلة، حيث أمضى المصرفي ساعاته الأخيرة، اسم "قلعة روتشيلد"، وهو ملك للعائلة العريقة منذ منتصف القرن التاسع عشر.وفي وقت لاحق، أصدرت المجموعة بيانا أكدت فيه وفاة دي روتشيلد، مؤكدة أنه كان رياديا بطريقة استثنائية خلال هذه السنوات.

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