تحرك نيابي لتغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021.. سببان رئيسيان

2021/01/16 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ندى شاكر جودت، اليوم السبت، وجود سعي برلماني لتغيير سعر صرف الدولار ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2021.

وقالت جودت، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك سعيا برلمانيا من خلال اللجان البرلمانية المختصة، لتغيير سعر صرف الدولار ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2021 من خلال تقليل سعر الصرف، غير المرسل من قبل الحكومة العراقية".

وبينت ان "هناك مخاوف من تمرير مجلس النواب سعر صرف الدولار كما هو مرسل من قبل الحكومة في موازنة 2021، ربما سيزيد من سعر الصرف عكس الرسمي، خصوصاً في سوق البورصة".

وأضافت "إن هذا بكل تأكيد سيكون له تأثير على المواطنين بارتفاع جديد لأسعار المواد الغذائية وغيرها، ولهذا هناك سعي جدي لتقليل سعر الصرف، وهذا الأمر قيد المناقشة والدراسة من قبل لجان البرلمان".

وفي وقت سابق ، أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن تحديد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مهمة البنك المركزي، فيما أشار إلى موقف البرلمان من هذه السياسة.

وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تحديد سعر صرف الدولار من مهمة البنك المركزي، وهو الوحيد المشرف على النظام النقدي، والكتلة النقدية، وسعر الصرف، ونحن كمجلس نواب ليس من حقنا التدخل في السعر".

وأضاف الصفار، أن "تغيير السعر وفق النظرية الاقتصادية سياسية مجدية، لكن بشروط بينها توفر جهاز انتاجي وزراعة وصناعة ناشطة".

وفي وقت سابق ، علق مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح، على تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق العراقية.وقال مظهر محمد صالح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سيستقر في السوق، وفق ما اقره البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة"، مبينا أن "عدم الاستقرار الحالي يأتي بسبب صدمة السوق من رفع سعر الصرف وفق السياسة النقدية الجديدة، الأمر الذي يتطلب وقتا ليستقر بشكل تام".وأضاف صالح، أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، تتضمن شيئا ايجابيا، فهي ستزيد من احتياطي البنك المركزي العراقي، والانخفاض قضية وقتية ليست دائمية، وسيعاود بيع الدولار وفق سقف محدد كما كان سابقاً".

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