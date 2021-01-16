فرقة الامام علي للحشد الشعبي والجيش ينفذان جولة استطلاعية جوية في محور بادية النجف الاشرف

2021/01/16 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/نفذ الجهد الاستخباري في فرقة الأمام علي، اللواء الثاني الحشد الشعبي جولة جوية استطلاعية مشتركة مع الجيش في محور بادية النجف وصولا الى محيط بادية كربلاء والنجف وصولا للحدود الإدارية مع محافظة الديوانية.ونقل اعلام الفرقة ان "الجولة شارك فيها اللواء مدير الهندسة العسكرية واللواء الركن مدير الاتصالات العسكرية ومدير استخبارات عمليات كربلاء ومسؤول استخبارات الفرقة".واضاف اعلام الفرقة "شملت الجولة الجوية استطلاع الخندق الشقي البالغ ١٨٠ كم وابراج المراقبة والخط الاستراتيجي وذلك بامر رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله للوقوف على جاهزية مقاتلي الحشد لحماية الخندق الشقي لمحافظة النجف.وكان رئيس اركان الجيش زار المواقع الامنية الخاصة بحماية حدود مدينة النجف./انتهى

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