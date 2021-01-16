الإيمان بالغيبيات والخرافة جذر التخلف الرئيسى - سامى لبيب

2021/01/16 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (76) .



مقدمة :أعزي التخلف في هذه السلسلة من "لماذا نحن متخلفون” إلى ثقافة الشعوب , ولا أقصد بكلمة الثقافة كما ذكرت مراراً حيازة الإنسان على كم من المعلومات المعرفية , فالثقافة هي منهج تفكير وسلوك وطرقه في معالجة الأمور والقضايا معتمداً على إرثه وتراثه وتاريخه الفكري ..



من هنا تكون الثقافة هي البوتقة التي تُنتج فكر وسلوك وشخصية وهوية الإنسان , لذا فهي البوصلة التي تح ......





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