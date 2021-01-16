الثورة المُضادة في المَجَر عام 1956- خطاباتها وأسلحتها (3) - مالك ابوعليا

2021/01/16 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب الموضوع: الشيوعي الهنغاري يانوس بيريتشالفصل الرابع: المرحلة الثانية من عملية FOCUSأ- افلاس دوغمائية قيادة الحزببحلول نهاية عام 1955، تراكمت التناقضات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهنغاريا.



وقد انحدرت النية المُعلنة لخوض صراع مبدئي ضد التحريفية الى اتخاذ تدابير ادارية، ومُعاقبة الرفاق، وتوقيف عدد من الضحايا، وزيادة حصص التسليم الاجباري زيادةً كبيرة، وتحصيل الضرائب مرتين ......





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