امانة مجلس الوزراء تصدر تأكيدات جديدة لالتزام المدارس بقرارات اللجنة العليا

2021/01/16 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت امانة مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن تأكيدات جديدة لالتزام المدارس بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.1-التأكيد على التزام المـدارس الحكومية والأهلية بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بان يكون الدوام يوما واحدا في الأسبوع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الكاملة.2- تعاون مديريات التربية مع شعب الصحة المدرسية في […]

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