التعليم العالي: امتحانات الكورس الاول للدراسة الاولية بعد 18 آذار المقبل

2021/01/17 | 00:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن آلية الامتحان النهائي لطلبة الجامعات للدراسة الأولية.وذكرت ان : امتحانات الكورس الأول ستجري بعد 18 من شهر آذار المقبل، وستكون مدمجة بين الامتحان الحضوري والالكتروني./انتهى3

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