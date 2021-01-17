يوم التنصيب

2021/01/17 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيام قليلة تفصلنا عن حدث تنصيب الرئيس لأميركا، ما الوضع بعد اقتحام الكونغرس؟ وما هي خطة بايدن في المرحلة الأولى؟

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