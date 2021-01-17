2021/01/17 | 01:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دكت الاستخبارات العسكرية وطيران الجيش وفوة عسكرية اكبر معاقل لداشع الارهابي في الكرمة بمحافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دك اكبر معاقل داعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دك اكبر معاقل داعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).