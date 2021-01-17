شهد مدربا للميناء

2021/01/17 | 01:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت ادارة نادي الميناء، الخميس، تسمية عبد الغني شهد مدرباً للميناء خلفاً للروماني تيتا.

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