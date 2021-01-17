2021/01/17 | 01:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيأة الادارية لنادي الميناء توصلها لاتفاق رسمي مع المدرب عبد الغني شهد لقيادة فريقها الكروي خلفاً للروماني المقال تيتا.

وسيصل مدينة النجف الاشرف يوم غد الاثنين وفد ادارة المينا للجلوس مع شهد لوضع اللمسات الاخيرة على العقد والتوقيع بشكل رسمي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الغني شهد مدرباً للميناء 7 SKY TV.

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