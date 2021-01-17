مخاطر الحرب الأهلية - زهير الخويلدي

2021/01/17 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة "لقد كانت الحروب الأهلية أكثر تكرارًا وأطول، والغالبية العظمى من الوفيات المسجلة في المعارك منذ الحرب الباردة تنبع من الحروب الأهلية.""الحرب الأهلية، نزاع عنيف بين دولة وواحد أو أكثر من الفاعلين المنظمين غير الحكوميين في أراضي الدولة.



وهكذا يتم التمييز بين الحروب الأهلية والصراعات بين الدول (التي تقاتل فيها الدول دولًا أخرى)، والصراعات العنيفة أو أعمال الشغب التي لا تتضمن دولًا (تسمى ......





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