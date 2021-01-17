الصهيونية وتحويل الدين لأيديولوجية قتل - محمد عمارة تقي الدين

2021/01/17 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين "العربي الجيد هو العربي الميت" تلك قناعة تضرب بجذورها عميقاً في الوجدان الصهيوني وتنتشر بين سكانه بشكل كبير كمقولة تأسيسية، ومن ثم تنتقل للفعل والممارسة، ولعل أبرز تجلياتها على الواقع ما رأيناه ونراه منذ قيام الكيان الصهيوني وحتى الآن من ممارسات إجرامية وبشعة ولا إنسانية تجاه العرب والفلسطينيين.وفي هذه المقالة ستجري المحاولة على تفكيك ظاهرة العنف الصهيوني والمتأسس على قراءة سياسية ومتشددة لل ......





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