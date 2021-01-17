وزير فرنسي يحذر..

2021/01/17 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة نشرت، السبت، إن "إيران تعمل على بناء قدرتها لإنتاج أسلحة نووية ومن الضروري أن تعود هي وواشنطن إلى اتفاق 2015 النووي."

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