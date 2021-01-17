2021/01/17 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي(EMSC)، أنه سجل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي أفغانستان.

وأضاف: "تم تسجيل الهزة في وقت متأخر من مساء السبت، ويقع مركزها على بعد 42 كيلومترا جنوب منطقة غورم في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد".

وتابع: "وقعت الهزة على عمق 185 كيلومترا".

ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار إثر الهزة.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).