شباط المقبل.. «البايومترية» مستمسكاً ثبوتياً

2021/01/17 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

حددت أمانة مجلس الوزراء، مطلع شباط المقبل موعداً لاعتماد البطاقة البايومترية مستمسكاً ثبوتياً.

وأوضحت الأمانة، في بيان، أن “مجلس الوزراء، قرر عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، أحد المستمسكات الثبوتية المعتمدة لدى دوائر الدولة”.

وأضاف البيان، أن “القرار حث جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة كافة، على تحديث بياناتهم البايومترية خلال (60) يوماً، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد».

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