كيف استقبلت شعوب المنطقة العربية أحداث السادس من يناير...وما بعدها؟

2021/01/17 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكن أحداث السادس من يناير الفائت، والتي أسمتها كثرة من الكتاب والمحللين في المنطقة بـ"غزوة الكابيتول" ستُضفي عنصر تشويق جديدا للمشهد الأميركي، وستضيف إلى أسباب "الفضول" عند المتابع العربي، سبباً إضافياً، سيما وأن التقارير التي كانت ترد تباعاً، لطالما تحدثت عن "عسكرة" ردود أفعال الغاضبين، وعمليات اغتيال وتفجير متوقعة، ومداهمات لمواقع وأهداف أميركية تحاكي واقعة الاقتحام الدامي لمبنى الكونغرس.المشاهد التي لم تتوقف وسائل الإعلام والمحطات الأميركية عن بثها والتعليق عليها، ذكّرت كثيرين من أبناء منطقت

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