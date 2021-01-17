2021/01/17 | 04:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رويترز" تنشر بالأرقام إصابات ووفيات كورونا عالميا وعربيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/17 | 04:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رويترز" تنشر بالأرقام إصابات ووفيات كورونا عالميا وعربيا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رويترز" تنشر بالأرقام إصابات ووفيات كورونا عالميا وعربيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).