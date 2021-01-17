"عدم تقيد ترامب بحفظ السجلات".. هل يحدث فجوة في التاريخ الأميركي؟

2021/01/17 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخشى كثيرون من أن يؤدي عدم التزام الرئيس ترامب بحفظ السجلات، إلى أحداث فجوة في تاريخ واحدة من أكثر الإدارات الأميركية اضطرابا في تاريخ أميركا، حسب تقرير لأسوشيتد برس.

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