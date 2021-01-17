الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 18 - إسلام بحيري

2021/01/17 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري وماذا عن المعاناة؟ هل المعاناة هي الطريق والمسار إلى الله؟ ويقول البعض أنها الطريق الوحيدة.= أنا لا أكون مسروراً بالمعاناة، ومن قال أنها تسرني فهو لا يعرفني.المعاناة جانب غير ضروري من التجربة الإنسانية.



إنه ليس فقط غير ضروري، إنه غير حكيم وغير مريح وخطر على صحتك.إذن لماذا هناك الكثير من المعاناة؟ لماذا - إن كنت أنت الله – لا تضع حدًا لها إذا كانت حقاً لا تعجبك؟= لقد وضعت حدا له ......





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