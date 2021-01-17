كورونا في ظل أزمة العالم وتحطم نظامه - فواد الكنجي

2021/01/17 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي الأزمة الوبائية لجائحة (كورونا) هي بكل تداعياتها أزمة كغيرها من الأزمات المعقدة والمركبة التي لطالما مر بها العالم بدرجات متباينة الشدة والخطورة؛ كالأوبئة..



والكوارث الطبيعية..



والحروب..



والأزمات الاقتصادية العميقة؛ والتي ستمر – لا محال – وتصبح جزءا من التاريخ؛ كجميع الأزمات التي مرت على البشرية، ولكن هذه الأزمات (لا) تمر إلا وقد أحدثت تغييرات جوهرية على كل مستويات الحياة الاقتصادية..



والاجتماعية.



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