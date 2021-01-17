"تعرضنا لعض الخفافيش".. علماء في معهد ووهان للفيروسات يعترفون

2021/01/17 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف علماء من معهد ووهان للفيروسات أنهم تعرضوا لعض الخفافيش أثناء القيام بأبحاث في كهف به خفافش مصابة بأنواع من فيروسات كورونا، حسب تقرير لصحيفة ديلي ميل، السبت.

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