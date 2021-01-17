المانيا: «خليفة ميركل» يتعهد بمحاربة «أعداء الديمقراطية»

2021/01/17 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

تعهد آرمين لاشيت، الزعيم الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، والذي يقترب من خلافة أنجيلا ميركل بمحاربة أعداء الديمقراطية

وقال لاشيت «سيجري حواراً مع جميع الأحزاب الديمقراطية في البلاد»، مطالبا الديمقراطيين بالوقوف معا في مثل هذه الأوقات.

وأضاف لاشيت «صارت عبارة الوحدة والعدالة والحرية ذات أولوية أكثر من أي وقت مضى، خاصة في هذه الأيام التي نشهدها في العالم»، مشيرا إلى مطلع النشيد الوطني الألماني.



ومضى يقول «دعونا نحارب سويا من أجل هذه المبادئ ضد كل من يريد تعريضها للخطر».

وفاز أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا، برئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم «يمين وسط».

ويعد فوز أرمين لاشيت بمثابة وضع قدمه على أولى خطوات خلافة أنجيلا ميركل على رأس الحكومة الألمانية.



وأجرى المؤتمر العام للحزب الديمقراطي المسيحي، انتخابات رئاسة الحزب في أجواء استثنائية، حيث صوت نحو ١٠٠٠ مندوب عبر الإنترنت لأول مرة بسبب جائحة كورونا.

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