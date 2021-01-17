محافظة البصرة: الشركة الكورية تواصل عملها لإنجاز ميناء الفاو

2021/01/17 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقي

أكد ممثل محافظ البصرة وليد الشريفي، أمس السبت، أن الشركة الكورية تواصل عملها في ميناء الفاو لاتمام المشروع بالكامل.

وقال الشريفي في تصريح صحفي: إنه «بحسب الاتفاق المبرم مع الشركة الكورية، فأن الشركة تواصل عملها لاتمام مشروع ميناء الفاو الكبير لحين إنجازه بالكامل».

واضاف، ان «الشركة الكورية لم تواجه اي مشاكل او عوائق تحد من سير إنجاز المشروع».

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