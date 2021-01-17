سلالات كورونا الجديدة.. الوضع تحت السيطرة حتى الآن

2021/01/17 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يسارع العالم للقضاء على وباء كورونا الفيروسي ظهرت سلالات جديدة أكثر عدوى يخشى البعض أن تطيح بجهود القضاء على المرض وتعيد العالم لمربع الصفر.

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