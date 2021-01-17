الإتصالات تكشف عن خدمة متطورة قريباً وتعلق على رفع أسعار الانترنت

2021/01/17 | 15:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الإتصالات، العمل على تشغيل خدمة انترنت متطورة في البلاد في الفترة المقبلة.

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