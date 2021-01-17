أعتقال إرهابي في كركوك

2021/01/17 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية تمكنت من أعتقال داعشي وفق المادة 4 أرهاب .

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia بأن قوة من الشرطة الأتحادية تمكنت من أعتقال أرهابي كان مطلوبا للقضاء وفق المادة 4 أرهاب في ناحية الرياض غرب المحافظة.

وأضاف المصدر، بأن الأرهابي شغل عدة مناصب ضمن المجاميع المسلحة وتم تسليمه الى مركزأمني لغرض التحقيق معه .

PUKmedia عمر اواره

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