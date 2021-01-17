موجة امطار وثلوج تجتاح الاقليم والعراق

2021/01/17 | 15:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، استمرار هطول الامطار وتساقط الثلوج على مناطق اقليم كوردستان والعراق.

ولخص عطية في بيان تطورات الطقس اليوم الاحد كالاتي:

1- استمرار فرص هطول الامطار في مدينتي البصرة وميسان لغاية ظهر اليوم

2- استمرار فرص هطول الامطار في السليمانية واربيل وشمال نينوى وكركوك وشمال ديالى نهار هذا اليوم ..



وتتوسع مساحة الامطار في عموم مناطق نينوى وديالى خلال ساعات الليل وباقي المدن المذكورة في (2) .

3- استمرار فرص هطول الثلوج على مرتفعات السليمانية واربيل ودهوك نهارا .

4- غزارة الامطار متوقعة في مناطق شمال دهوك مع هطول ثلجي كثيف على المرتفعات .

5- زخات الامطار يصحبها البرق والرعد احيااانا .

بخصوص تطورات موجة البرودة المتوقعة.

1- تبدأ بوادر انخفاض درجات الحرارة يوم الثلاثاء

2- تتعمق الموجة الباردة وهبوط حاد بدرجات الحرارة سيكون يوم الخميس نهارا في مدن الوسط وتنخفض الى مادون الصفر في اغلب المناطق ومنها العاصمة بغداد .

وفي مدن الجنوب فسيكون الانخفاض مساء يوم الخميس وتقترب من الصفر في اغلب الاماكن .

اما مدن شمال البلاد فسيكون الانخفاض الحاد يوم الخميس وهي الاكثر تأثرا حيث تنخفض درجات الحرارة الى اقل من الصفر بعدة درجات ..تسبقها موجة من الامطار تستمر طوال هذا الاسبوع ( مع فترات من هطول ثلجي ربما يصل الى المناطق المنخفضة خصوصا السليمانية ودهوك) .

كذلك يسبقها موجة من الامطار الخفيفة على فترات متقطعة خلال هذا الاسبوع في وسط وغرب البلاد وبعض مناطق الفرات الاوسط والجنوب .

PUKmedia متابعة

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