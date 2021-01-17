كورونا العراق: الشفاء يلامس 570 الفاً خلال 24 ساعة والإصابات والوفيات تستمر بالتدني

2021/01/17 | 15:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل 645 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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