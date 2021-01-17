بعد واقعة أمير الكويت..

2021/01/17 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الإمارات صلتها بصحيفة "العرب" التي تصدر من العاصمة البريطانية لندن بعد نشر الصحيفة مقالا بشأن مدينة "ذا لاين" الذكية في نيوم اعُتبر مسيئا.

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