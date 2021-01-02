الموقف الوبائي لكورونا : 1531 شفاء و 645 اصابة و 9 حالات وفاة

2021/01/17 | 15:58 - المصدر: سفن سكاي

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الموقف الوبائي اليوم الأحد:

-عدد الإصابات: 645

-عدد حالات الشفاء: 1531

عدد حالات الوفاة: 9

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