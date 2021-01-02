2021/01/17 | 15:58 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 1531 شفاء و 645 اصابة و 9 حالات وفاة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموقف الوبائي اليوم الأحد:
-عدد الإصابات: 645
-عدد حالات الشفاء: 1531
عدد حالات الوفاة: 9
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا : 1531 شفاء و 645 اصابة و 9 حالات وفاة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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