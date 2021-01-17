مصدر: تظاهرات مرتقبة أمام فروع الرافدين للمطالبة بإطلاق السلف

2021/01/17 | 15:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع عن استعدادات تجرى من قبل الموظفين للخروج في تظاهرات امام فروع مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات للمطالبة باطلاق السلف.

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