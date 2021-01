2021/01/17 | 16:00 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرك أسطورة الكرة العراقية يونس محمود أن لكرة القدم تأثيراً بالغاً في التقريب بين ملايين البشر، وقد لمس النجم العراقي هذه الحقيقة بنفسه أكثر من مرة، وكان أبرزها حينما قاد أسود الرافدين للتتويج التاريخيّ ببطولة كأس آسيا في عام 2007، وهو الفوز الذي بعث الأمل في أن يعم الاستقرار والسلام البلاد خلال فترة عصيبة كان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يونس محمود: المعمارية زها حديد ابدعت بتصميم استاد الجنوب بالوكرة الذي سيحتضن مباريات مونديال 2022 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود: المعمارية زها حديد ابدعت بتصميم استاد الجنوب بالوكرة الذي سيحتضن مباريات مونديال 2022) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود: المعمارية زها حديد ابدعت بتصميم استاد الجنوب بالوكرة الذي سيحتضن مباريات مونديال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).