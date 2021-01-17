الصحة تسجل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/01/17 | 16:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس، مقابل 1531 حالة تعافٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة اليوم، تصدر جانب الكرخ من بغداد بتسجيله 161 إصابة بكورونا تليه محافظة كركوك بـ97 إصابة.وسُجلت 32 إصابة بكورونا في جانب الرصافة […]

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