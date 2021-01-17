بغداد تعلن استعدادها لإنشاء الجامعة العراقية - القطرية

2021/01/17 | 16:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اتفق العراق وقطر، على التعاون الأكاديمي بين جامعات البلدين في مجال البحث العلمي واستثمار المعرفة في التخصصات الطبية والهندسية.

واجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مع نظيره القطري محمد عبد الواحد الحمادي عبر دائرة إلكترونية مغلقة، وفق بيان صدر عن وزارة التعليم.

وشهد الاجتماع، "استعرض مسارات تسريع خطوات التفعيل للبرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومتي جمهورية العراق ودولة قطر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي"، ومناقشة "آليات التعاون المقترحة على مستوى البحث العلمي المشترك وبرامج التوأمة بين الجامعات العراقية والقطرية وإمكانات الدعم اللازم لإنشاء مختبرات مركزية متعددة التخصصات وبلورة مناخات التنسيق في مجال تصنيف الجامعات وملف المنح الدراسية والأستاذ الزائر والإشراف المشترك في الدراسات العليا".

وأعرب وزير التعليم العراقيّ، عن "استعداد المؤسسة الأكاديمية العراقية لصياغة أفق التفاهم والتنسيق لإنشاء الجامعة العراقية القطرية في العراق والاستثمار في حقول البحث العلمي والدفع باتجاه المدن الجامعية الذكية بما يراعي ظروف ما بعد الجائحة العالمية".

بدوره ثمن وزير التعليم والتعليم العالي القطري، بحسب البيان، "حرص العراق ومؤسساته العلمية الأكاديمية على تطوير مستوى التعاون بين البلدين"، مرحبًا بـ "مقترح تشكيل فرق عمل مشتركة لوضع تنفيذ الاتفاقات بين البلدين موضع التنفيذ ضمن المحددات الزمنية المناسبة".

وفي الختام عرض الجانبان البرامج الدراسية المعتمدة في البلدين للعام الدراسي 2021/2020 وآليات التعليم المدمج في ظل جائحة كورونا والخطط الكفيلة التي تؤمن الامتحانات الجامعية وتراعي الإجراءات الوقائية.

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