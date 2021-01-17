النجف يواصل التألق ويضيف فوزا جديدا بالممتاز على حساب نفط البصرة

2021/01/17 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أضاف فريق النجف بكرة القدم اليوم الاحد ( ١٧ كانون الثاني 2021)، فوزاً جديداً بدوري الكرة الممتاز جاء على جساب نفط البصرة ضمن منافسات الجولة (١٤) ، في لقاء جرى على ملعب الفيحاء بالمدينة الرياضية في البصرة.

وقال (مراسل (بغداد اليوم)،"البداية كانت موفقة للنجف عندما لعب ضاغطا مع صافرة انطلاق الشوط الاول للمباراة، أثمر الضغط عن هدف السبق النجفي عند الدقيقة ١٦ جاء برأسية معين احمد، فريق النجف لم يتراجع للمحافظة على الهدف، بل انه استمر بنزعته الهجومية والضغط وصناعة الفرص على مرمى نفط البصرة، لتأتي الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي للشوط الاول، وهدف التقدم الثاني للنجف جاء بطريقة جميلة عندما سرق احمد لفتة كرة من مدافع نفط البصرة ومن ثم راوغ المدافع والحارس مرتين وسدد الكرة قوية هزت الشباك بالهدف الثاني ، لينتهي الشوط الاول بهدفي النجف دون رد لنفط البصرة".

واضاف،" النجف لم يتوقف بأفضليته في اللقاء، وأستمرت حتى الشوط الثاني ليزيد من غلة الاهداف، حين عاد احمد لفتة بالهدف الشخصي الثاني له والثالث في المباراة، عند الدقيقة 64، وحاول نفط البصرة البحث عن التقليص، لكنه عجز من ذلك، ليخرج خاسراً صفر – 3".

وكانت الجولة (14)، قد أفتتحت أمس السبت، بفوز الكهرباء على نفط ميسان،والنفط على الميناء، والسماوة على الصناعات، وتعادل الامانة والديوانية، وزاخو والقاسم.

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