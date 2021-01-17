2021/01/17 | 16:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض أن الحشد الشعبي ليس قوة شيعية فقط بل هو قوة لجميع العراقيين بكافة أطيافهم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: الحشد الشعبي قوة لجميع العراقيين بكافة أطيافهم) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: الحشد الشعبي قوة لجميع العراقيين بكافة أطيافهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).