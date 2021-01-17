خمسون قتيلا في انهيار الوضع الامني في دارفور السودانية

2021/01/17 | 16:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم,-(أ ف ب) – أسفرت اشتباكات قبلية في اقليم دارفور غرب السودان عن مقتل 48 شخصا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الأحد نقلا عن بيان لنقابة الأطباء في المنطقة أوضح أن المواجهات “لا تزال جارية”.ونقلت سونا عن بيان لنقابة الاطباء في غرب دارفور “ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هجوم المليشيات […]

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