خيانة القضية الفلسطينية تبدأ من الأنظمة - التيتي الحبيب

2021/01/17 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب منذ إعلان تأسيس دولة الكيان الصهيوني أصبحت فلسطين تحتل مكانة خاصة في وجدان الشعوب العربية والمغاربية وغيرهما من الشعوب التواقة للحرية والاستقلال.



ولأن شعوب منطقتنا كانت بدورها تحت وطأة الاستعمار المباشر او الغير مباشر وكانت محكومة بالحديد والنار، فإنها كانت تتعاطف ولسان حالها يقول العين بصيرة واليد قصيرة.لم تنشأ دولة الكيان الصهيوني المسماة “اسرئيل” اعتباطا، ولم يتم اختيار التوقيت جزاف ......





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