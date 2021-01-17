2021/01/17 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر دخل عمال الحديد والصلب اليوم صباح الأحد 17 يناير اعتصاما مفتوحا داخل الشركة اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية للشركة بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الجاري .وكان 4000عاملا واللجنة النقابية بكاملها قد تجمعوا امام مبنى الادارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال الي الاعتصام .ورفع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نضال عمالى.:مصر: عمال الحديد والصلب يدخلون اليوم الاحد 17كانون ثان فى إعتصام مفتوح لمواجهة التصفية. - تيار الكفاح العمالى - مصر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نضال عمالى.:مصر: عمال الحديد والصلب يدخلون اليوم الاحد 17كانون ثان فى إعتصام مفتوح لمواجهة التصفية. - تيار الكفاح العمالى - مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).