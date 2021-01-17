2021/01/17 | 16:29 - المصدر: سفن سكاي

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إتهمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت الرئاسات الثلاث بالسعي لتمرير موازنة 2021 كما هي دون إجراء تعديلات عليها عازية ذلك لتضمنها حصة كبيرة لإقليم كردستان فضلا عن امتيازات لتلك الرئاسات من بينها تخصيص 10مليار دينار كمبالغ لتنظيف مبنى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء.

وقالت جودت في حديث صحافي، إن “مجموعة من النواب رفعوا طلبا لرئاسة المجلس لإبلاغ أعضاء البرلمان بشان التعديلات التي ستجرى على الموازنة وعرضها عليهم قبل طرحها للتمرير، منتقدة في الوقت ذاته الإستقطاع من رواتب الموظفين وتخصيص إمتيازات للرئاسات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإقتصاد والإستثمار النيابية: الرئاسات الثلاث تسعى لتمرير الموازنة كما هي دون تعديلات 7 SKY TV.

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