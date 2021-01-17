وزير التخطيط يعلن البدء بالإجراءات العملية لتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي

2021/01/17 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، شروع الوزارة بالإجراءات العملية لتشكيل مجلس ادارة وتطوير القطاع الخاص العراقي.وقال الوزير، لدى استقباله “ايرينا سولورانو” نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة، للشؤون الإنسانية في العراق، والوفد المرافق لها، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تشكيل هذا المجلس، يأتي في سياق الدور …

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