2021/01/17 | 16:36 - المصدر: عين العراق

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الأحد 17 يناير 2021 | 04:33 مساءً

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وزير التعليم يؤكد تنفيذ اتفاق التعاون مع مصر وبرنامج المنح الدراسية يدخل حيز التنفيذ

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب دخول اتفاق التعاون مع جمهورية مصر في مجال التعليم العالي حيز التنفيذ.

وكشف وزير التعليم لدى استقباله السفير العراقي في القاهرة أحمد نايف الدليمي بحضور مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر عن قرب التحاق خمسين طالبا عراقيا في الدراسة في الجامعات المصرية في الدراسات الأولية والعليا ضمن برنامج المنح الدراسية الممنوحة للعراق في ضوء الاتفاق التنفيذي للتعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي بين البلدين للسنوات (2020-2023).

وأكد الجانبان أهمية التواصل والتنسيق والتعاون المستمر مع الجانب المصري ومتابعة شؤون الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات المصرية فيما ناقشا ملف الاعتراف بجامعات البلدين وأهمية بلورة واستكمال مشروع الملحقية الثقافية العراقية في القاهرة.

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