العراق يمنح تحالفاً صينياً مشاريع بـ20 مليار دولار

2021/01/17 | 16:36 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الصيني يستهدف إنشاء محطة كهرباء بينما يعاني العراق من نقص الإمدادات (فرانس برس)

كشف عادل الياسري، رئيس هيئة استثمار محافظة المثنى (جنوبيَّ العراق) عن أن بلاده وافقت على تنفيذ تحالف يضمّ شركات صينية، مشروعات في الصناعات الإنشائية في المحافظة بقيمة 20 مليار دولار.

وقال الياسري في بيان، اليوم الأحد، إن التحالف يضمّ شركات هولدر ونكير وسان يان الصينية، مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى من المشاريع تصل قيمتها إلى ملياري دولار، حيث تمت تهيئة موقعين قرب مصفاة السماوة لعرضهما على الشركات وإكمال باقي الإجراءات".

وتتضمن المشاريع إنشاء محطة كهرباء ومصنعاً للأرضيات والبورسلين بطاقة إنتاجية تبلغ 32 ألف متر مربع يومياً، ومصنع لإنتاج سيراميك الجدران والواجهات بطاقة 36 ألف متر مربع يومياً.

كذلك، تتضمن المشاريع، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن بيان المسؤول العراقي، مصنعاً للأدوات الصحية بطاقة 360 متراً مكعباً يومياً، ومصنع سيراميك للأكسسوار بطاقة 108 آلاف متر مربع شهرياً، ومصنعاً للورق والكارتون المقوى بطاقة 125 مليون متر مكعب يومياً شهرياً.

ولم يفصح المسؤول العراقي عن طبيعة الاستثمار في هذه المشروعات، خاصة إنشاء محطة الكهرباء، وإذا ما كانت الحكومة ستمول جزءاً منها.

ويواجه العراق ضائقة مالية في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.



وبدأ البرلمان، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، مناقشة موازنة 2021، التي تجاوزت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ الدولة.

وانتهجت الحكومة أخيراً سياسة بيع النفط مقابل الدفع مسبقاً، وهو ما أثار سخط نواب في البرلمان، معتبرين أن ذلك بمثابة رهن ثروات البلاد.

وأظهرت وثيقة وفق وكالة رويترز أخيراً، أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عرضت 4 ملايين برميل من خام البصرة الخفيف والمتوسط عبر عطاءات فورية في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت الوثيقة إلى أن إجمالي الكمية يبدو أكبر مما تشهده عادة العطاءات الفورية الشهرية لسومو في الآونة الأخيرة.



وهذا الإجراء هو الثالث من نوعه خلال الشهرين الماضين، إذ سبق أن أكدت تقارير نفطية عراقية بيع العراق كميات من خام البصرة للصين وتسلّم ثمنها مقدماً وفق سعر البرميل المعتمد بتاريخ توقيع الصفقة.

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