كورونا بالعراق تسجل اكثر من 640 اصابة و1531 حالة شفاء وتسع وفيات

2021/01/17 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة ، يوم

الاثنين، عن معاودة ارتفاع اصابات

كورونا في العراق بتسجيل 645 حالة جديدة

خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة نون

الخبرية عليه، إن الموقف الوبائي سجل

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