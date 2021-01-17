وزير التخطيط يعلن البدء بإجراءات تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص العراقي

2021/01/17 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، عن شروع الوزارة بالإجراءات العملية لتشكيل مجلس ادارة وتطوير القطاع الخاص العراقي.وبين النجم، لدى استقباله "ايرينا سولورانو" نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة، للشؤون الإنسانية في العراق، والوفد المرافق لها، ان تشكيل هذا المجلس، يأتي في سياق الدور التنموي المتوقع له، والذي تضمنته رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، التي أعدتها الوزارة، بالتعاون والشراكة مع مختلف القطاعات، الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والاعلام".

واوضح بحسب بيان صادر عن الوزارة إن "عمل المجلس في بداية عمله سيكون من خلال لجنة مشتركة برئاسة وإشراف وزير التخطيط، وتضم في عضويتها ممثلين عن الفعاليات المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، مضيفا، ان عمل هذه اللجنة سيستمر لمدة سنة واحدة، ثم يتولى بعد ذلك القطاع الخاص، عملية الادارة لشؤون مجلسه".وشهد اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، الدكتور ساهر عبدالكاظم، مناقشة عدد من القضايا والملفات الإنسانية والصحية والتنموية، فضلا عن التباحث في مجال تحقيق التنمية البشرية في العراق، ضمن مسارات خطة التنمية الخمسية.

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