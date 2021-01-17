عدد أفرادها يتجاوز الـ 500 ألف.. نائب يحدد فئة تضم ’’أرشد ياسين’’ تتسلم 3 ترليون سنوياً

2021/01/17 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف رئيس لجنة نيابية ، عدد المشمولين برواتب تقاعدية في مؤسسات الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والأجهزة الامنية فضلاً عن فئة يزيد عدد أفرادها عن 500 ألف شخص تتسلم رواتب بموجب قانون المساءلة والعدالة.وقال رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب عبد الإله النائلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "قانون المساءلة والعدالة الذي شُرع في عام 2008 سمح بدفع رواتب تقاعدية لبعثيين وللأجهزة المنحلة وعددهم يتجاوز الـ 550 ألف شخص كما بين كتاب لهيأة التقاعد".وأضاف "هذه الفئة تقدر رواتبها بـ 3 ترليون دينار سنوياً وبعض البعثيين المشمولين يستلمون رواتب خيالية ممن كان لديهم عناوين وظيفة ورتب ومن بينهم أرشد ياسين سكرتير صدام حسين الذي يستلم حالياً مليونين ونصف المليون دينار راتباً شهرياً تقاعدياً" حسب قوله.وتابع "بالمقابل السجين السياسي لعشرين عاماً أو اكثر يقدر راتبه بمليون وثمانمائة ألف دينار".ولفت إلى أن :مؤسسة الشهداء تحتوي على 55 ألف مستحق من ضحايا البعث و 15 ألف من ضحايا شهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب من المدنيين والأجهزة الأمنية المستحقين لرواتب لا يتجاوزون 80 ألفاً".وختم بالاشارة إلى أن "مؤسسة السجناء تحتوي على 100 ألف مستفيد".

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