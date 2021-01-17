ديالى.. 15 معملاً تتوقف عن العمل مجدداً بسبب مشكلة التزود بالطاقة

2021/01/17 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةبغداد اليوم- ديالىاكد مدير ناحية بني سعد في محافظة ديالى نجم السعدي، الاحد، بأن 15 معملا في المدينة الصناعية أغلقت أبوابها مرة اخرى.وقال السعدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) تضم أكبر مدينة صناعية في ديالى وتحوي أكثر من 400 معمل ومصنع وورشة لإنتاج عشرات البضائع والمواد الاولية منذ عقود إلا إنها بعد 2003 إنهارت بنسبة 95% لأسباب متعددة منها ضعف الدعم الحكومي والاستيراد المفرط وعدم وجود دعم حقيقي للانتاج المحلي".واضاف السعدي ،انه" في العام الماضي لمسنا حالة من التفاؤل بعد بروز حراك دعم المنتوج الوطني في العراقي ما دفع الى فتح معامل مغلقة منذ سنوات طويلة في المدينة الصناعية وبدء استقطاب العاطلين عن العمل لكن للاسف سرعان ما عاودت 15 معملاً غلق ابوابها بسبب مشكلة الطاقة وعدم وجود الدعم الحكومي" لافتا الى ان "اجمالي ما تبقى من المعامل التي لاتزال تنتج نحو 20 معمل فقط وهي نسبة قليلة جدا قياسا بعدد معامل المدينة الصناعية".واشار الى ان" اعادة احياء المدينة الصناعية سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل إلا ان الامر مرهون بدعم الحكومة ووضع ضوابط حازمة في دعم المنتوج الوطني".

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