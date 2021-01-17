النجف يفوز على نفط الجنوب بثلاثية نظيفة

2021/01/17 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ حصد فريق نادي النجف ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على نفط الجنوب في البصرة بثلاثية نظيفة، في اول مباراة له بدون مدرب اول بعد استقالة حسن احمد .وسجل للنجف معين لفتة في الدقيقة ١٧ من الشوط الاول فيما احرز مهاجم الفريق احمد كوني ، الهدف الثاني نهاية الشوط الاول ، والثالث احرزه كوني في الدقيقة ٦٤ من الشوط الثاني./انتهى

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